中港个股：交行首次在境外发行巴III合规二级资本债正在询价--消息人士

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港9月24日 - 中资银行对于二级资本债的兴趣持续升温，消息人士周三表示，以资产计中国第五大银行--交通银行 目前正首次尝试在国际资本市场发行一支符合巴塞尔III合格二级资本次级债。
消息人士表示，交通银行计划发行的这笔基准规模、10年期固息次级债，无担保，并将以美元和欧元发行，初始息率定在同期限美国国债收益率+290个基点左右的水平。
惠誉评级对交通银行评级为“A”，对这支巴塞尔III合格二级资本次级债券“BBB+”预期评级。
该支债券的联席全球协调人为交行香港分行、花旗、汇丰和摩根大通，并会同法国巴黎银行、交银国际、瑞士信贷和德意志银行为联席簿记行。
交行此次发行的债券，可以在获得中国银监会批准同意后在第五年年末全部赎回债券美元部分，或在第七年年末全部赎回债券欧元部分。若银监会资本监管相关规定发生变化， 使债券不再满足银行二级资本工具的合格标准，经银监会批准同意，交行也可全部赎回。
根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求，该债券包含银行无法生存的触发事件条款。一旦发生触发事件，债券本金及未支付的累计应付利息将永久全额减记。债券将计入交行二级资本。
今年1月底该行公告称，董事会审议通过了拟向境内外市场发行减记型合格二级资本债券的决议，此次发行总额不超400亿元人民币。发行期限不少于五年期，募集资金用于补充二级资本。
去年7月，天津滨海农村商业银行发行15亿元10年期二级资本债券，为“中国版”巴塞尔协议III实施后的首个含有减记条款的二级资本工具。
“中国版”巴塞尔协议III于2013年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。
截至8月底，包括工行 及中行 在内的多家银行已发行或披露准备发行二级资本债以补充资本。(完) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。