香港房地产：政府料本财年首三季度土地供应达全年目标九成

路透香港9月24日 - 香港政府周三宣布，2014/15财政年度第三季度将推出六幅住宅土地招标出售，连同港铁 及市区重建局项目，可建单位数目前共6,700个，令本财年首三季的总供应量达1.68万个，占全年目标九成。

发展局局长陈茂波在公布10-12月第三季度卖地计划时表示，于第三季度推出的六幅住宅土地分别位于新界马鞍山、大围、葵涌及屯门、离岛大屿山的长沙，以及九龙深水埗。其中葵涌及屯门土地是新加入土地表内的。这六幅土地共可建1,250个单位。

此外，港铁及市建区亦将于第三季分别推出可建不少于4,600个及850个住宅单位的土地，令第三季度土地供应达6,700个，连同前两季度已推的政府、港铁、市建区及私人重建项目共1.01万个，首三季度总供应量达1.68万个，占政府全年目标1.88万个的九成。

＂我们对全年达标有信心。我给自己及我的同事的目标不止于1.88万个，因为之前政府的土地工作长期落后，现在要追回。＂陈茂波称。

此外，政府在第三季度计划推出两幅位于葵涌及观塘的商业及商贸地，料可建10.3万平方米的商用楼面。同时，政府亦将推出一幅位于葵涌的工业用地，是2000年9月以来再度出售工业用地。

随着香港的工业于多年前北移，本地工厦需求大幅减少，政府也推动活化工厦措施以善用这些工业楼宇。陈茂波表示，然而随着近年内地的劳工成本不断上升，加上人民币升值，有部份厂商有意将一些高增值的工序迁回香港，所以政府重推工业地。

＂我们会视乎市场反应，评估是否有需要增加工业用地的供应。＂他称。