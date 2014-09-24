香港房地产：政府料本财年首三季度土地供应达全年目标九成

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港9月24日 - 香港政府周三宣布，2014/15财政年度第三季度将推出六幅住宅土地招标出售，连同港铁 及市区重建局项目，可建单位数目前共6,700个，令本财年首三季的总供应量达1.68万个，占全年目标九成。
发展局局长陈茂波在公布10-12月第三季度卖地计划时表示，于第三季度推出的六幅住宅土地分别位于新界马鞍山、大围、葵涌及屯门、离岛大屿山的长沙，以及九龙深水埗。其中葵涌及屯门土地是新加入土地表内的。这六幅土地共可建1,250个单位。
此外，港铁及市建区亦将于第三季分别推出可建不少于4,600个及850个住宅单位的土地，令第三季度土地供应达6,700个，连同前两季度已推的政府、港铁、市建区及私人重建项目共1.01万个，首三季度总供应量达1.68万个，占政府全年目标1.88万个的九成。
＂我们对全年达标有信心。我给自己及我的同事的目标不止于1.88万个，因为之前政府的土地工作长期落后，现在要追回。＂陈茂波称。
此外，政府在第三季度计划推出两幅位于葵涌及观塘的商业及商贸地，料可建10.3万平方米的商用楼面。同时，政府亦将推出一幅位于葵涌的工业用地，是2000年9月以来再度出售工业用地。
随着香港的工业于多年前北移，本地工厦需求大幅减少，政府也推动活化工厦措施以善用这些工业楼宇。陈茂波表示，然而随着近年内地的劳工成本不断上升，加上人民币升值，有部份厂商有意将一些高增值的工序迁回香港，所以政府重推工业地。
＂我们会视乎市场反应，评估是否有需要增加工业用地的供应。＂他称。
陈茂波并表示，留意到近期住宅楼价上升主要集中于细面积的中小型单位，而金额较大的豪宅市场则相对淡静。他提醒市民要小心，因政府对楼价高企情况不会坐视不理，且未来经济及利率走趋亦充满变数，希望市民大众能保持警惕。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。