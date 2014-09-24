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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 15:56 BJT

投行观点：麦格理调高中国神华H股评级至“优于大市”，目标价升至26港元

路透香港9月24日 - 投行麦格理的报告称，将中国最大煤炭生产商--中国神华 的H股投资评级由“中性”调高至“优于大市”，目标价亦升8%至每股26港元，较现价约有16%上升空间。

香时间15:53，该股升2.74%，报22.5港元；大市恒生指数 则升0.38%。

报告指出，相信中国限制低质煤炭进口以及国内生产商减产行动，将有助煤炭市场供求回复平衡，并有助动力煤价于第四季出现反弹，2015/16年价格逐渐回升。

该行同时将兖州煤业 H股目标价升25%至每股5港元，惟投资评级仍为“落后大市”；对中煤能源 H股投资评级及目标价分别维持在“中性”及每股4.2港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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