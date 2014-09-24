金属期市：伦铜摆脱三个月低点，受中国经济信号提振

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
她表示，“说实话，8月的读数不太好，但9月份的制造业活动通常会有所改善。我确实相信，中国将再实施小幅的刺激举措，以扶持经济--但像往常一样，不会有大的动作。”
0720GMT，LME三个月期铜 涨0.2%，至每吨6,730美元。该合约周二收盘基本持平。
上海期交所主力12月期铜 涨0.4%，至每吨48,190元人民币(7,856美元)。
周一伦铜跌至三个月最低每吨6,707.25美元，因有关中国经济成长的不安情绪打压铜价，精炼铜供应增长的前景也不利铜价。
纽蒙特矿业(Newmont Mining) 调升该公司全年铜产量预估，此前该公司结束与印尼政府的税负争端，从而得以恢复从印尼的出口。
印尼最大铜矿Freeport-McMoRan 已恢复出口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王颖；审校 王洋/高琦)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。