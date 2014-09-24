版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 16:09 BJT

金属期市：伦铜摆脱三个月低点，受中国经济信号提振

她表示，“说实话，8月的读数不太好，但9月份的制造业活动通常会有所改善。我确实相信，中国将再实施小幅的刺激举措，以扶持经济--但像往常一样，不会有大的动作。”

0720GMT，LME三个月期铜 涨0.2%，至每吨6,730美元。该合约周二收盘基本持平。

上海期交所主力12月期铜 涨0.4%，至每吨48,190元人民币(7,856美元)。

周一伦铜跌至三个月最低每吨6,707.25美元，因有关中国经济成长的不安情绪打压铜价，精炼铜供应增长的前景也不利铜价。

纽蒙特矿业(Newmont Mining) 调升该公司全年铜产量预估，此前该公司结束与印尼政府的税负争端，从而得以恢复从印尼的出口。

印尼最大铜矿Freeport-McMoRan 已恢复出口。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王颖；审校 王洋/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐