更新版 1-日本经济：PMI显示第三季制造业好转，但加税仍需更多数据

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
Markit/JMMA经季节调整的日本9月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至51.7，仍保持在50的荣枯分水岭之上。8月终值为52.2。
Miyazaki称，7-9月日本制造业PMI均值为51.5，高于4-6月均值50.3，表明制造业活动正在复苏。
这可能缓解相关疑虑，即担心制造企业将减产，因加税后待售库存激增。
另一个令人鼓舞的迹象是，PMI初值数据的产出分项指数，从8月终值52.9升至53.4，为六个月最高。
制造业产出增长迹象，可能会帮助经济摆脱4月消费税上调的阴霾，当时税率从5%上调至8%。
日本政府将分析7-9月数据，以决定是否实施第二轮消费税增税计划，即在明年底将税率上调至10%。
为了支应不断上升的福利支出，日本政府需要增税，但一些政界人士担心，增税将给经济造成太大损伤。
自第一次上调消费税以来，消费者支出表现令人失望，下周将公布的家庭支出和零售销售数据，将显示8月情况是否有所好转。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 田建华/蔡美珍)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。