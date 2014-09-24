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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 16:33 BJT

更新版 1-日本经济：PMI显示第三季制造业好转，但加税仍需更多数据

Markit/JMMA经季节调整的日本9月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至51.7，仍保持在50的荣枯分水岭之上。8月终值为52.2。

Miyazaki称，7-9月日本制造业PMI均值为51.5，高于4-6月均值50.3，表明制造业活动正在复苏。

这可能缓解相关疑虑，即担心制造企业将减产，因加税后待售库存激增。

另一个令人鼓舞的迹象是，PMI初值数据的产出分项指数，从8月终值52.9升至53.4，为六个月最高。

制造业产出增长迹象，可能会帮助经济摆脱4月消费税上调的阴霾，当时税率从5%上调至8%。

日本政府将分析7-9月数据，以决定是否实施第二轮消费税增税计划，即在明年底将税率上调至10%。

为了支应不断上升的福利支出，日本政府需要增税，但一些政界人士担心，增税将给经济造成太大损伤。

自第一次上调消费税以来，消费者支出表现令人失望，下周将公布的家庭支出和零售销售数据，将显示8月情况是否有所好转。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 田建华/蔡美珍)
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