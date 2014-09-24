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货币新闻 | 2014年 9月 24日 星期三 16:48 BJT

德国经济：Ifo经济学家预计第三季德国经济停滞

路透慕尼黑9月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周三表示，预计第三季德国经济停滞，并称出口和资本财的预期降温、欧洲经济困顿和乌克兰危机，皆打击信心。

德国经济智库Ifo周三公布，德国9月IFO企业景气判断指数为104.7，连续第五个月下滑，跌降至2013年4月以来最低，使得德国第三季经济反弹的预期降温。

沃拉博称，“欧洲经济一直困顿，且乌克兰危机带来不稳定因素...鲜有亮点。”

他表示仍预计2014年德国经济成长1.5%左右。(完)
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