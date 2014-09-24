德国经济：Ifo经济学家预计第三季德国经济停滞

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透慕尼黑9月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周三表示，预计第三季德国经济停滞，并称出口和资本财的预期降温、欧洲经济困顿和乌克兰危机，皆打击信心。
德国经济智库Ifo周三公布，德国9月IFO企业景气判断指数为104.7，连续第五个月下滑，跌降至2013年4月以来最低，使得德国第三季经济反弹的预期降温。
沃拉博称，“欧洲经济一直困顿，且乌克兰危机带来不稳定因素...鲜有亮点。”
他表示仍预计2014年德国经济成长1.5%左右。(完)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。