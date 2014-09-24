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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 16:26 BJT

新兴汇市：亚币兑美元大都走坚，安倍言论打压韩元兑日圆下跌

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 108.59 108.90 +0.29 -3.05 105.28

坡元 1.2651 1.2691 +0.32 -0.15 1.2632

台币 30.248 30.240 -0.03 -0.99 29.950

韩元 1039.65 1040.00 +0.03 +1.51 1055.40

泰铢 32.21 32.20 -0.03 +2.02 32.86

菲律宾披索 44.45 44.52 +0.16 -0.11 44.40

印尼卢比 11950.00 11970.00 +0.17 +1.76 12160.00

印度卢比 60.94 60.94 -0.00 +1.41 61.80

马币 3.2400 3.2445 +0.14 +1.10 3.2755

人民币 6.1344 6.1378 +0.06 -1.31 6.0539

(完)

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