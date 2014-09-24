《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
欧洲央行总裁德拉吉周三表示，欧元区货币政策将长期维持宽松，目标是推升极低的通胀率，朝2%水准靠 拢。 美国圣路易斯联储总裁布拉德称周二表示，美联储需调整未来利率走向指引的沟通方式，成为又一位呼吁 联储调整政策声明的决策者。 堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二称，美联储应该很快开始升息，并且“渐进式和系统性地”进行。她 表示对利率正常化“非常期待”，并称她认为经济目前可以承受升息，而且维持低利率太久将进一步催生金融 市场的冒险行为。她警告称，在美联储从近零水平升息时，公众将预料金融市场会出现“波动”。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.25% 2014年8月14日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 王洋; 审校 高琦)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。