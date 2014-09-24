台湾经济：今年经济成长率上修至3.57%，明年估3.49%--元大宝华

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透台北9月24日 - 台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周三上修台湾今年经济成长率至3.57%(原3.18%)，CPI则持平为1.60%；明年经济成长率估3.49%、CPI估1.50%。
元大宝华综合经济研究院指出，下半年全球景气虽然持续回温，但主要机构下修了全球经济成长的预测值，暗示国际景气的回温动能或将减弱。
展望2015年，主要预测机构虽预期明年全球经济成长将较2014年加快，但估计主要国家的就业率仍低于海啸前的水准，预测2015年负向的就业缺口仍严重，恐怕使实质薪资成长偏低成为常态，影响总需求，抑制全球经济仅能温和成长。
预测风险方面，元大宝华综合经济研究院也指出，美国联准会货币政策转向造成的效果，可能危及全球金融市场的安定。此外，近期地缘政治风险攀高，情况也可能恶化；至于中国的房市下滑程度超乎预期，恐危及经济成长。
台湾官方8月中旬曾双双上调今年经济成长率及通膨率预估值分别至3.41%和1.64%，明年则估为3.51%及1.46%。
本周四午后台湾央行将举行第三季的全体理监事会议。路透调查显示，央行将连续13季维持重贴现率在1.875%不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。