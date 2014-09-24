台湾经济：今年经济成长率上修至3.57%，明年估3.49%--元大宝华

路透台北9月24日 - 台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周三上修台湾今年经济成长率至3.57%(原3.18%)，CPI则持平为1.60%；明年经济成长率估3.49%、CPI估1.50%。

元大宝华综合经济研究院指出，下半年全球景气虽然持续回温，但主要机构下修了全球经济成长的预测值，暗示国际景气的回温动能或将减弱。

展望2015年，主要预测机构虽预期明年全球经济成长将较2014年加快，但估计主要国家的就业率仍低于海啸前的水准，预测2015年负向的就业缺口仍严重，恐怕使实质薪资成长偏低成为常态，影响总需求，抑制全球经济仅能温和成长。

预测风险方面，元大宝华综合经济研究院也指出，美国联准会货币政策转向造成的效果，可能危及全球金融市场的安定。此外，近期地缘政治风险攀高，情况也可能恶化；至于中国的房市下滑程度超乎预期，恐危及经济成长。

台湾官方8月中旬曾双双上调今年经济成长率及通膨率预估值分别至3.41%和1.64%，明年则估为3.51%及1.46%。