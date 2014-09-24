台湾央行：共发行2,735.5亿台币存单，存单发行余额减2亿

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透台北9月24日 - 台湾央行周三公布，共发行2,735.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,737.5亿相较，存单发行余额减2亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,697.5
91天期 0.93 29.0
182天期 1.05 9.0
央行上日共发行4,443.6亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,590.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负4亿台币，累积超额准备为1,996亿台币、加计前期1%的超额准备为2,602亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。