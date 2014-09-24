全球贵金属：9月23日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓持平

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透9月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周二较周一下降0.15%；全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 24,867,158.6 9月23日 24,905,623.4 9月22日 -38,464.8 -0.15%
iShares 342,846,604.4 9月23日 342,846,604.4 9月22日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖；审校 张若琪)
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路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。