《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月24日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港9月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:39时,1港元=0.7913人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 8.14 5.87 1.75 南玻 7.81 5.79 1.70 深康佳 5.19 3.14 2.09 ST中华 9.91 4.53 2.76 ST中冠 10.44 4.88 2.70 深深宝 8.89 7.58 1.48 深华发 8.03 3.80 2.67 深赤湾 15.20 13.10 1.47 招商地产 12.29 12.91 1.20 特力 12.02 7.66 1.98 飞亚达 10.31 7.55 1.73 一致药业 53.86 41.99 1.62 深深房 5.09 3.26 1.97 ST盛润 7.86 6.52 1.52 深南电 5.55 3.19 2.20 深纺织 10.84 7.16 1.91 方大集团 8.66 4.53 2.42 深国商 16.62 9.75 2.15 深赛格 5.99 3.29 2.30 宝石 7.96 6.63 1.52 小天鹅 11.62 11.60 1.27 粤高速 3.86 2.90 1.68 晨鸣纸业 4.85 3.88 1.58 ST珠江 7.55 4.59 2.08 美菱电器 5.99 5.27 1.44 大冷股份 11.28 7.58 1.88 粤电力 5.13 4.97 1.30 佛山照明 12.15 7.62 2.02 江铃汽车 29.91 30.09 1.26 沙隆达 12.72 9.28 1.73 苏常柴 9.43 5.54 2.15 威孚高科 25.62 27.78 1.17 古井贡酒 26.15 22.35 1.48 ST东海 7.25 5.65 1.62 长安汽车 13.39 16.23 1.04 京东方 2.41 2.42 1.26 鲁泰 9.72 10.79 1.14 本钢板材 5.74 2.91 2.49 张裕 31.27 25.38 1.56 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。