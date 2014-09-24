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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 16:50 BJT

CNH动态：离岸即期小幅走高，料近期维持横盘震荡

路透香港9月24日 - 离岸人民币现汇 周三继续小幅上涨，方向与人民币中间价和在岸即期方向一致，境内外即期的价差亦继续收窄。交易人士认为，短期市场对人民币的交易情绪转为乐观，但交投力量较为均衡，十一长假前，料维持横盘震荡。

“即期汇率的波动区间这两天在6.1330-6.1430区间，市场交投还算活跃，十一长假前，买卖盘力量都比较均衡，市场短期方向不明，预计维持横盘震荡。”一位中资银行交易员称。

本地时间16:36时，离岸人民币现汇 报6.1371，跟随中间价方向，较上交易日小涨43个点子。近期离岸即期走势仍持续弱于在岸，但境内外价差收窄明显。

交易人士表示，近期CNH即期持续交投于境内价格下方，境内外价差上周最高一度达270个BP左右，上周后半段，境内银行间结汇盘持续打压汇价，境内外价差高位回落。进入本周，境内外即期的价差亦继续收窄，周三午间，两地价差已缩窄至29个点子。

在岸即期 周三随中间价小幅走升至6.1346。盘间维持窄幅波动，交投清淡，盘面上结购汇力量大体均衡。交易员表示，购汇力量主要来自一些央企派息及少量油盘购汇，结汇力量则在6.1370元附近涌现。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2260/2290，上日收盘在6.2290，微涨0.05%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.45%左右。

全球汇市上，日圆周三小幅上涨，此前报导称日本首相安倍晋三表示，担忧最近日圆跌至六年低位对经济的影响。美元自7月来连番创纪录的走势在本周陷入停顿。（完）

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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