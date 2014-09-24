CNH动态：离岸即期小幅走高，料近期维持横盘震荡

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港9月24日 - 离岸人民币现汇 周三继续小幅上涨，方向与人民币中间价和在岸即期方向一致，境内外即期的价差亦继续收窄。交易人士认为，短期市场对人民币的交易情绪转为乐观，但交投力量较为均衡，十一长假前，料维持横盘震荡。
“即期汇率的波动区间这两天在6.1330-6.1430区间，市场交投还算活跃，十一长假前，买卖盘力量都比较均衡，市场短期方向不明，预计维持横盘震荡。”一位中资银行交易员称。
本地时间16:36时，离岸人民币现汇 报6.1371，跟随中间价方向，较上交易日小涨43个点子。近期离岸即期走势仍持续弱于在岸，但境内外价差收窄明显。
交易人士表示，近期CNH即期持续交投于境内价格下方，境内外价差上周最高一度达270个BP左右，上周后半段，境内银行间结汇盘持续打压汇价，境内外价差高位回落。进入本周，境内外即期的价差亦继续收窄，周三午间，两地价差已缩窄至29个点子。
在岸即期 周三随中间价小幅走升至6.1346。盘间维持窄幅波动，交投清淡，盘面上结购汇力量大体均衡。交易员表示，购汇力量主要来自一些央企派息及少量油盘购汇，结汇力量则在6.1370元附近涌现。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2260/2290，上日收盘在6.2290，微涨0.05%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.45%左右。
全球汇市上，日圆周三小幅上涨，此前报导称日本首相安倍晋三表示，担忧最近日圆跌至六年低位对经济的影响。美元自7月来连番创纪录的走势在本周陷入停顿。（完）
人民币汇率相关新闻
人民币汇率市场报导/掉期
人民币在岸相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。