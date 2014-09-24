离岸人民币：台湾金管会拟引进亚洲开发银行及欧洲开发银行发宝岛债

路透台北9月24日 - 台湾金管会周三称，将加强对外宣传宝岛债，吸引包括优质国际性机构发行人如亚洲开发银行(ADB)、欧洲开发银行(EBRD)等来台发行宝岛债。

因应金管会主委曾铭宗周四将赴立法院进行专案报告，今日金管会出具业务报告并指出，金管会现正与央行就推动台湾成为离岸人民币市场积极研议规划，主要方向包括促进人民币债券市场发展、推动跨境贸易采人民币结算、扩大人民币资金回流机制、与其他离岸人民币市场合作等。

金管会表示，将持续推动大陆注册法人在台发行宝岛债，在投资人多元化部分，今年已放宽专业板债券的销售对象，由现行仅限专业机构投资人，放宽扩及符合资格之法人或高净值自然人。截至9月23日，已发行31档宝岛债，总额234亿元人民币。

推动金融进口替代方面，金管会指出，将研议修正银行发行金融债券办法，开放银行发行中期债券(MTN)，以满足台湾保险业对于中期债券的需求。

三位官方消息人士此前透露，金管会将放宽银行业发行金融债券相关规范，并取消申请发行额度必须于一年内发行完成的规定，将可活络国际板债券及宝岛债市场。

至于强力布局亚洲方面，金管会称，将尽速研议推动办理五大开放措施，如放宽银行投资金融业不得超过资本额40%的限制；调降保险业海外并购RBC系数，减轻保险业增资压力。