离岸人民币：台湾金管会拟引进亚洲开发银行及欧洲开发银行发宝岛债

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透台北9月24日 - 台湾金管会周三称，将加强对外宣传宝岛债，吸引包括优质国际性机构发行人如亚洲开发银行(ADB)、欧洲开发银行(EBRD)等来台发行宝岛债。
因应金管会主委曾铭宗周四将赴立法院进行专案报告，今日金管会出具业务报告并指出，金管会现正与央行就推动台湾成为离岸人民币市场积极研议规划，主要方向包括促进人民币债券市场发展、推动跨境贸易采人民币结算、扩大人民币资金回流机制、与其他离岸人民币市场合作等。
金管会表示，将持续推动大陆注册法人在台发行宝岛债，在投资人多元化部分，今年已放宽专业板债券的销售对象，由现行仅限专业机构投资人，放宽扩及符合资格之法人或高净值自然人。截至9月23日，已发行31档宝岛债，总额234亿元人民币。
推动金融进口替代方面，金管会指出，将研议修正银行发行金融债券办法，开放银行发行中期债券(MTN)，以满足台湾保险业对于中期债券的需求。
三位官方消息人士此前透露，金管会将放宽银行业发行金融债券相关规范，并取消申请发行额度必须于一年内发行完成的规定，将可活络国际板债券及宝岛债市场。
至于强力布局亚洲方面，金管会称，将尽速研议推动办理五大开放措施，如放宽银行投资金融业不得超过资本额40%的限制；调降保险业海外并购RBC系数，减轻保险业增资压力。
此外还包括：专案核准排除保险业从事具控制与从属关系之国内外保险相关事业及大陆地区投资之三者合计总额；适度调降证券商资本适足率至200%；新增国外保险相关事业之认定范围等。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。