台湾经济指标预测--9月25日至11月20日

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 9月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/25 1610 M2年增率 8月 -- +5.63% 9/25 1700 重贴现率 第三季 1.875% 1.875% * 10月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/6 1610 外汇存底 9月底 -- 4,230.66亿美元 10/7 0830 消费者物价指 9月 -- +2.07% 数(CPI) 10/7 1600 出口 9月 -- +9.6% * 10月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/20 1600 外销订单 9月 -- +5.2% 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 3.94% 10/23 1600 工业生产指数 9月 -- +7.03% * 11月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差164.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第三季 -- 3.74% (统计值 ) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：