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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 17:03 BJT

英国个股：Kazakhmys称Aktogay铜项目将耗资约23亿美元，与预估一致

路透伦敦/印度班加罗尔9月24日 - 在伦敦上市的铜生产企业Kazakhmys Plc 周三表示，公司在哈萨克斯坦东部的第二大铜矿新项目Aktogay将耗资约23亿美元，基本与之前的预估一致。

该公司将建设硫化矿选矿厂的合同授予中国有色金属建设股份有限公司(简称：中色股份) ，这是整个项目中成本最高的部分。中色股份也是Kazakhmys最大铜矿项目Bozshakol的一家主承包商。(完) (编译 王颖; 审校 李春喜)
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