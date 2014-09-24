中国企业：前三季在全球募资885亿美元，创四年同期新高--汤森路透

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透上海9月24日 - 受助于阿里巴巴 高达250亿美元的首次公开发行（IPO）融资，中国企业今年以来在全球股权资本市场的募资总额达885亿美元，同比增长65.7%，亦是2010年（1,149亿美元）以来同期最高。
刚完成IPO上市的阿里巴巴在承销商行使超额配售权后，其募资额达250亿美元，成为全球史上最大规模的IPO。汤森路透截止周一的统计数据显示，今年来中国公司在全球IPO募资额达496亿美元，较年景不好的去年同期猛增6.7倍，亦是四年来前九月IPO募资最多的。
在IPO项目中，中国公司在海外发行至少66项IPO，募资总额达412亿美元。其中中国公司在纽交所IPO募资257亿美元，自然阿里巴巴占了绝大多数；在纳斯达克共募资30亿美元，包括京东 5月募资18亿美元的IPO。
香港是中国企业海外IPO的另一主要市场，今年以来共有49家中国公司在香港IPO，共募资124亿美元，同比增长98.4%，其中最大规模的是全球最大猪肉加工商万洲国际 在7月完成的24亿美元IPO。
相对而言，国内A股IPO今年重启后，一波三折，募资规模相对有限，至周一共完成82项IPO，募集资金84亿美元。
除了IPO项目外，股权资本市场融资还包括再融资和可转债。今年以来，中国公司在全球的再融资项目共募集资金296亿美元，同比减少21.5%；可转债发行92.8亿美元，同比微升0.2%。
在今年来中国企业股权融资的承销商中，瑞信 的排名由一年前的第12位跃居至今年首位，承销总金额74亿美元；而高盛 则从去年同期的首位滑至今年的第四位；德意志银行 、摩根士丹利 及中国合资券商分列第二和第三位。
瑞信集团今年来共参与了近40个中国企业股权融资项目，其中第三季参与了阿里巴巴IPO、奇虎360 可转债、东吴证券 再融资等多个项目。而本次排名居第二至第六位的德意志银行、摩根士丹利、高盛、花旗 和摩根大通 均共同参与了阿里巴巴IPO的承销。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。