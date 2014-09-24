中国企业：前三季在全球募资885亿美元，创四年同期新高--汤森路透

路透上海9月24日 - 受助于阿里巴巴 高达250亿美元的首次公开发行（IPO）融资，中国企业今年以来在全球股权资本市场的募资总额达885亿美元，同比增长65.7%，亦是2010年（1,149亿美元）以来同期最高。

刚完成IPO上市的阿里巴巴在承销商行使超额配售权后，其募资额达250亿美元，成为全球史上最大规模的IPO。汤森路透截止周一的统计数据显示，今年来中国公司在全球IPO募资额达496亿美元，较年景不好的去年同期猛增6.7倍，亦是四年来前九月IPO募资最多的。

在IPO项目中，中国公司在海外发行至少66项IPO，募资总额达412亿美元。其中中国公司在纽交所IPO募资257亿美元，自然阿里巴巴占了绝大多数；在纳斯达克共募资30亿美元，包括京东 5月募资18亿美元的IPO。

香港是中国企业海外IPO的另一主要市场，今年以来共有49家中国公司在香港IPO，共募资124亿美元，同比增长98.4%，其中最大规模的是全球最大猪肉加工商万洲国际 在7月完成的24亿美元IPO。

相对而言，国内A股IPO今年重启后，一波三折，募资规模相对有限，至周一共完成82项IPO，募集资金84亿美元。

除了IPO项目外，股权资本市场融资还包括再融资和可转债。今年以来，中国公司在全球的再融资项目共募集资金296亿美元，同比减少21.5%；可转债发行92.8亿美元，同比微升0.2%。

在今年来中国企业股权融资的承销商中，瑞信 的排名由一年前的第12位跃居至今年首位，承销总金额74亿美元；而高盛 则从去年同期的首位滑至今年的第四位；德意志银行 、摩根士丹利 及中国合资券商分列第二和第三位。