更新版 1-德国经济：Ifo企业信心下滑，预示第三季经济增长疲软

**暂时放缓还是持久停滞**

“欧元区最大经济体已经进入危险阶段，介于增长放缓和更持久的近停滞状态。”ING首席分析师Carsten Brzeski说道。

虽然硬性数据反映出德国经济依然强劲，但最近一段时期以来，人气指标一直低迷不振。

一些观察机构，包括德国BDI工业联盟与经济合作暨发展组织(OECD)，在德国第二季表现疲弱后都纷纷调降了对该国今年的经济增长预估。

BDI将德国今年增长预估从2.0%下调到1.5%，指出乌克兰、伊拉克和中东的危机以及一些政府举措都给公司运营带来不确定性。

Ifo经济学家沃拉博也认为，乌克兰危机和萎靡的欧洲经济都打压了德国企业。

德国与俄罗斯有着广泛的商业联系，有超过6,000家德国公司在俄罗斯开展业务。德国约10%的出口商是将商品销往俄罗斯，他们当中的一些人非常担心俄罗斯与西方的对立将损害他们的生意。

德国消费品集团汉高(Henkel)已经预警称未来六个月形势严峻，俄罗斯的政治局势是个重要原因。俄罗斯是该公司的第四大市场。