更新版 1-德国经济：Ifo企业信心下滑，预示第三季经济增长疲软

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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**暂时放缓还是持久停滞**
“欧元区最大经济体已经进入危险阶段，介于增长放缓和更持久的近停滞状态。”ING首席分析师Carsten Brzeski说道。
虽然硬性数据反映出德国经济依然强劲，但最近一段时期以来，人气指标一直低迷不振。
一些观察机构，包括德国BDI工业联盟与经济合作暨发展组织(OECD)，在德国第二季表现疲弱后都纷纷调降了对该国今年的经济增长预估。
BDI将德国今年增长预估从2.0%下调到1.5%，指出乌克兰、伊拉克和中东的危机以及一些政府举措都给公司运营带来不确定性。
Ifo经济学家沃拉博也认为，乌克兰危机和萎靡的欧洲经济都打压了德国企业。
德国与俄罗斯有着广泛的商业联系，有超过6,000家德国公司在俄罗斯开展业务。德国约10%的出口商是将商品销往俄罗斯，他们当中的一些人非常担心俄罗斯与西方的对立将损害他们的生意。
德国消费品集团汉高(Henkel)已经预警称未来六个月形势严峻，俄罗斯的政治局势是个重要原因。俄罗斯是该公司的第四大市场。
通用汽车旗下的欧宝也在本月稍早表示，将削减在俄罗斯的生产并裁员约500人，因当地市场需求下滑。（完）
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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