欧洲汇市：英镑兑美元持稳，兑欧元接近两年高点

交易员称，鉴于苏格兰公投引发的宪法变化的不确定性，整体基调仍是谨慎。随着5月大选临近，关于给予苏格兰更多权力以及对于调整英格兰议员只能投票表决英格兰事务的议题，料将成为焦点。

换句话说，若反对党--工党在非英格兰议员的支持下于2015年组建政府，而没有获得英格兰议员的多数支持，其可能在通过仅适用于英格兰的法案时面临问题。

分析师和交易商称，在局势更为明朗之前，英镑难以取得进展。

FXTM的首席市场分析师Jameel Ahmad称，“一旦苏格兰将获得什么样的独立政治权力明晰后，以及投资者最终知悉英国央行上调利率的明确时间表，我认为英镑兑美元在年底可能升至1.70.”

英镑兑欧元的涨势可能更为明显。德国9月Ifo企业景气判断指数连续第五个月下滑，跌至2013年4月以来最低，使得欧洲央行(ECB)再度放宽政策的预期升温。(完)

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