《汇易专栏》中国油厂近月到港大豆成本趋降，长假前后豆粕跌幅或扩大

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近阶段以来，南美、北美大豆同步高产，美豆期价持续承压于创纪录丰产的利空之下，此外美元汇率持续上涨，也对包括大豆在内的商品价格利空；当然美豆期价持续下跌，也促使中国买家逢低积极采购美豆，虽然9、10月份国内进口大豆数量呈现下降态势，国内豆粕市场也处于去库存化状态之中，但随着8月中下旬结价的南美大豆陆续到港，以及10月份之后美豆新作的预期集中到货，国内市场将持续面临进口大豆到港成本下降局面，这也意味着中国进口厂商在美豆新作上的盘面进口压榨利润持续攀升。

而国内豆粕现货市场自上周以来滞涨回落，沿海地区多数油厂成交在一度持续放量后又归于相对“平静”，总体来看，国庆长假前部分饲料厂商仍有备货需求，豆粕现货价格或相对抗跌，但长假之后不排除跌幅存在持续扩大空间，需要继续关注国内油厂进口大豆到港节奏、开机节奏以及终端饲料库存消耗情况，周一，CBOT大豆期货下跌，创下四年来的最低水平，因为天气条件良好，有助于大豆收获。美元汇率走强，使得以美元定价的大豆出口竞争力减弱。

一、美豆持续承压于丰产格局，近月中国油厂到港进口大豆成本趋于下降

季节性收割压力、丰产预期继续增强、霜冻威胁解除等利空因素打压下美豆再创新低，而随着美豆新作上市节奏的逐步加快，近月中国到港进口大豆成本也处于持续下降趋势之中，而部分在8月中下旬完成点价的南美大豆船货，也将国内油厂目前开榨成本直接拉低。

JCI来自市场消息显示，现阶段部国内沿海主流油厂的进口大豆压榨成本在3,850元/吨附近，已较三季度初期的4,100-4,200元/吨呈现明显下降，而按照目前CBOT大豆主力合约来计算，今年11月份到港的美豆船货成本在3,450-3,500元/吨，明年3-6月船期的南美船货成本为3,180-3,300元./吨，按照5,600-5,700元/吨的四级豆油价格推算，届时豆粕成本分别在3,100-3,200元/吨和2,850-3,000元/吨的区间附近。

二、国内豆粕现货市场长假前或仍有出货需求，但整体振荡趋弱格局未变

上周期间，国内豆粕合同成交情况持续放量，国内豆粕合同成交情况持续放量，主要集中在远月基差合同上，五个交易日的总成交量高达92.95万吨，环比增幅达到86.27%，也创下今年以来的单周成交次高水平；目前多数地区饲料厂商的豆粕库存量可使用天数集中在15-30天不等。本周油厂开机率继续大幅提升，因而虽然上周期间豆粕出货速度加快，但供应增加的速度也不低，因而去库存化仍是近阶段豆粕市场的主要旋律。

但国庆长假前终端市场仍有备货需求，也将会使得豆粕现货行情短线表现抗跌，但反弹阻力仍然较大。而近月大豆到港量偏少，令豆粕现货跌幅小于期货，但整体震荡趋弱格局未变。

三、近月进口大豆到港量逐月减少，需要关注中国持续买盘及成本“断层”

根据JCI来自市场消息显示，9月份国内进口大豆预报到港470-500万吨，明显低于8月份603万吨以及7月份的647万吨，预计10月份到港大豆数量可能较少仅为430-450万吨，因而这也是国内油厂对于10月份行情仍有所期待的主要原因之一。中国进口大豆到港量将在11月份开始重新恢复增加。

此外，近月大豆 到港量放缓以及理论上的盘面利润正在改善，刺激了中国采购方在美豆新作低价持续买入订单。但总体来看，需要关注近月大豆到港数量上的“断层”以及成本上的“断层”。

综上所述，在南美、北美大豆同步高产背景下，美豆期价依然保持易跌难涨概率较大、仍未结束寻底之旅，不过由于美豆期价已经逐渐逼近成本线，因而市场对未来美豆走势依然存在分歧，因此接下来来自国际大豆采购方，尤其是中国厂商对于美豆新作的询盘和点价力度将会更加受到关注。