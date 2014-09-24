台湾汇市：台币/美元实质交易盘整，外资汇出抵销出口商抛汇力道

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 实质交易陷入整理，外资汇出与出口商抛汇力道相互抵销
* 预料明日央行理监事会议将按兵不动
* 实质交易暂估在30.200-30.250
路透台北9月24日 - 台币兑美元 周三微幅收贬，实质交易则狭幅整理。交易员表示，国际美元略有回落，出口商抛汇卖压扩大，不过外资仍有买汇需求，让台币反弹力道受限。
汇银人士指出，台股在接近9,000点跌势减缓，且外资卖超金额逐步减少，预料汇出需求也会降低。搭配出口商季底作帐需求，台币短期有机会缓步走坚。
“今天波动比较窄，外资还在买，但出口商也不少。〞一位本地银行交易人士说。
他并指出，虽然午后海外NDF美元/台币换汇点折价幅度扩大，但将此视为国际美元涨多后的整理。就技术线型观察，目前美元兑台币位在去年与前年高点附近，还需要时间消化反压。
至于对央行明日将召开的理监事会议结论，交易员普遍表示，升息的机率很低，央行应该会以静制动，随着美国的货币政策调整。
他们预期，明日台币兑美元实质交易区间料在30.200-30.250。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度略为扩大，一个月远汇报价 尾盘在30.190/30.210左右，上日纽约盘收在30.225。
台币今日主要交易区间在30.230-30.255，上日交易区间在30.223-30.257。
台湾股市周三微幅收高。分析师指出，除陆股外，今日亚洲股市普遍整理，台股也不脱此一格局，在外资仍偏空操作下，维持盘整不跌就是最好状态。外资及陆资在台股卖超40.64亿台币，连续11个交易日卖超共计580.96亿台币；上交易日为卖超65.08亿台币。
路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。
多数新兴亚洲货币周三都上涨，因美元全线回落。 韩元兑日圆周三下跌，因日本首相安倍晋三表示他希望慎重考虑近期日圆疲弱对国内经济的影响，这提振日圆走坚。
本周全球重要经济事件与数据包括：
9/24(三)：德国9月Ifo企业景气判断指数、美国8月新屋销售、克利夫兰联储总裁发表讲话、芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话。
9/25(四)：欧元区8月M3货供额、美国8月耐久财订单和一周请领失业金数据、美国9月Markit综合PMI初值、韩国9月消费者信心指数、日本全国8月CPI和东京地区9月CPI、亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话、台湾央行理监事会议公布重贴现率。
9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。
环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.248 30.240 30.230-30.255 30.250 6.91 6.97
元太外汇经纪公司 30.247 30.241 30.227-30.257 30.250 3.01 3.20
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.030/0.000 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.165/-0.140 -0.140/-0.115 (完)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。