欧洲已公布经济指标--2014/9/24

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.8 r +0.8 f +3.2 r 德国 第二季 -0.2 f +0.7 f +0.8 f 法国 第二季 +0.0 r +0.0 f -- 意大利 第二季 -0.2 r -0.1 -0.2 r 消费者物价指数(CPI) 英国 8月 +0.4 p -0.3 f +1.5 p 德国 8月 持平 f +0.3 f +0.8 f 法国(HICP) 8月 +0.5 +0.6 +0.5 意大利(HICP) 8月 -0.2 f -2.1 -0.2 f 生产者物价指数(PPI) 英国 8月 -0.1 u-p -0.1 u-f -0.3 u-p 德国 8月 -0.1 -0.1 -0.8 法国 6月 持平 -0.5 +0.5 意大利 6月 +0.1 p -0.1 r -1.6 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 4-6月 6.4 6.5 德国 8月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第二季 10.2 p 10.1 r 意大利 7月 12.6 @ 12.3 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。