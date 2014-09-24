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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 17:37 BJT

投行观点：26%机构投资者准备就绪，沪港通开通首周即可投资--瑞银

路透香港9月24日 - 投行瑞银的调查显示，26%机构投资者于沪港通开通首周即可进行投资，31%投资者将于开通3个月内准备就绪。

瑞银周一及周二于上海举行沪港通会议，与会约280名投资者之中，70%来自海外机构，30%为本地。

而从100名机构投资者所收集的意见显示，26%表示准备好于沪港通开通首周进行投资，31%表示将于开通首3个月内准备就绪，15%表示无计划于开通首年进行投资或者无意通过沪港通投资。

瑞银的报告指出，与1-2个月前比较，投资者对沪港通的准备更为深入，而从他们对会议议题的参与度来看，最感兴趣的是电子商贸，其次为国企改革、医护、环境、房地产及白酒。

而投资者最愿意进行单独访谈的A股公司有郑州宇通客车 、青岛海尔 、大秦铁路 和福耀玻璃 。相比之下，对银行和交通企业的兴趣较低。

瑞银H股策略分析师陆文杰在报告中称，沪港通效应之下，大量资金已经流入H股和A股市场，以散户为主的A股投资者对市场前景看法依然乐观，但H股市场上的海外投资者在最近数周显得犹疑，因此瑞银建议投资者在沪港通开通之前锁定部分投资获利。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即10月可以开通，惟具体实施日期主要视乎市场准备情况，监管部门至今尚未作出公布。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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