投行观点：26%机构投资者准备就绪，沪港通开通首周即可投资--瑞银

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港9月24日 - 投行瑞银的调查显示，26%机构投资者于沪港通开通首周即可进行投资，31%投资者将于开通3个月内准备就绪。
瑞银周一及周二于上海举行沪港通会议，与会约280名投资者之中，70%来自海外机构，30%为本地。
而从100名机构投资者所收集的意见显示，26%表示准备好于沪港通开通首周进行投资，31%表示将于开通首3个月内准备就绪，15%表示无计划于开通首年进行投资或者无意通过沪港通投资。
瑞银的报告指出，与1-2个月前比较，投资者对沪港通的准备更为深入，而从他们对会议议题的参与度来看，最感兴趣的是电子商贸，其次为国企改革、医护、环境、房地产及白酒。
而投资者最愿意进行单独访谈的A股公司有郑州宇通客车 、青岛海尔 、大秦铁路 和福耀玻璃 。相比之下，对银行和交通企业的兴趣较低。
瑞银H股策略分析师陆文杰在报告中称，沪港通效应之下，大量资金已经流入H股和A股市场，以散户为主的A股投资者对市场前景看法依然乐观，但H股市场上的海外投资者在最近数周显得犹疑，因此瑞银建议投资者在沪港通开通之前锁定部分投资获利。
中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即10月可以开通，惟具体实施日期主要视乎市场准备情况，监管部门至今尚未作出公布。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。