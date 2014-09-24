中国反腐：原国家能源局长刘铁男受贿案公开审理，被控受贿逾3,558万

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透北京9月24日 - 中国国家能源局原局长刘铁男受贿案周三在河北省廊坊市公开审理。检察院起诉书指控其利用职务便利，在项目审批、设立汽车4S店等方面谋取利益，单独或与其子共同非法收受财物共计价值人民币逾3,558万元，数额特别巨大。此案将择期宣判。
廊坊中院在其官方微博公布的审理播报引述起诉书称，2006年6月至2011年8月，刘铁男利用其担任国家发改委工业司司长、发改委副主任等职务便利，为多家企业PTA（精对苯二甲酸）项目通过发改委审批等提供帮助，并收受财物价值1,649万元。
2005年4月至7月，刘铁男受宁波中金石化公司董事长孙永根的请托，为其PX（对二甲苯）项目通过国家发改委工业司核准提供帮助。当年9月，孙永根出资33.59万元为刘铁男之子刘德成购买尼桑牌天籁轿车一辆。
此外，刘铁男还于2005年8、9月为北京华通伟业汽车销售服务公司设立广汽丰田4S店提供帮助，其子刘德成通过接受并回售股份的方式，收受1,000万元。
起诉书还对其他犯罪事实提起诉讼，并称案发后赃款赃物已全部追缴，刘铁男到案后主动交待办案机关尚未掌握的折合人民币1,875万元的受贿犯罪事实，并如实供述自己的罪行，认罪态度较好。
刘铁男去年5月因涉嫌严重违纪接受调查，被免去领导职务，8月被开除党籍和公职。而早在2012年底，《财经》杂志副主编罗昌平曾在微博实名举报刘铁男涉及不法行为。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。