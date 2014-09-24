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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 17:58 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦9月24日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：正在盘整，初步阻力在下行趋势线，今日位于1.2896。我们注意到，日线相对强弱指标(RSI)与汇率走势出现相当程度的背离，突破下行趋势线的可能性上升，并可能进一步回升进入1.3030/1.3155区间，之后再进一步走低。四个月下行趋势线目前在1.3248，只要仍低于此线，我们认为看空前景依然稳固。目标下看2013年7月低点1.2755、2012年11月低点1.2661。较长期目标仍位于200个月移动均线位置1.2208。

美元/日圆：已回落并跌破上升趋势线位置108.54，我们预计美元/日圆很容易面临修正下行。从日线图艾略特波浪情况来看，汇率在进一步上升之前，将先向106.40回撤。之后仍有能力升至2008年8月高点110.67。这一水平上方的111.47，是由1998年高点开始整段跌势的50%回档位，预近在这附近水平将有一些获利了结。更多支撑在9月16日低点106.81，以及8月低点105.30。

英镑/美元：极短线企图反弹。我们认为英镑短线涨势属于修正性质。技术图表显示，英镑将在1.6565附近，以及略低于1.6644/46(9月高点、200个月移动均线)的水平遇阻。这些价位，再加上200日移动均线位置1.6689，预计将成为上档阻力。初步支撑位在短期上行趋势线位置1.6329，若跌破，则注意1.6290、1.6160，之后看近期低点1.6053。较长线而言，预计将回落至1.6007/00(200周移动均线，以及始于2013年升势的50%回档位)，之后看1.5721，即始于2013年升势的61.8%回档位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2846 1.2845 +0.01 -6.54 1.3745

美元/日圆 108.55 108.88 -0.30 +3.09 105.30

欧元/日圆 139.43 139.85 -0.30 -3.60 144.63

美元/瑞郎 0.9399 0.9398 +0.01 +5.28 0.8928

英镑/美元 1.6403 1.6386 +0.10 -0.92 1.6556

美元/加元 1.1078 1.1075 +0.03 +4.31 1.0620

澳元/美元 0.8872 0.8839 +0.37 -0.46 0.8913

新西兰元/美元 0.8069 0.8049 +0.25 -1.67 0.8206

欧元/瑞郎 1.2072 1.2071 +0.01 -1.62 1.2271

欧元/英镑 0.7829 0.7838 -0.11 -5.64 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1853 9.1800 +0.06 +3.82 8.8474

美元/挪威克朗 6.3640 6.3542 +0.15 +4.91 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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