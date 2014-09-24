《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透伦敦9月24日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：正在盘整，初步阻力在下行趋势线，今日位于1.2896。我们注意到，日线相对强弱指标(RSI)与汇率走势出现相当程度的背离，突破下行趋势线的可能性上升，并可能进一步回升进入1.3030/1.3155区间，之后再进一步走低。四个月下行趋势线目前在1.3248，只要仍低于此线，我们认为看空前景依然稳固。目标下看2013年7月低点1.2755、2012年11月低点1.2661。较长期目标仍位于200个月移动均线位置1.2208。
美元/日圆：已回落并跌破上升趋势线位置108.54，我们预计美元/日圆很容易面临修正下行。从日线图艾略特波浪情况来看，汇率在进一步上升之前，将先向106.40回撤。之后仍有能力升至2008年8月高点110.67。这一水平上方的111.47，是由1998年高点开始整段跌势的50%回档位，预近在这附近水平将有一些获利了结。更多支撑在9月16日低点106.81，以及8月低点105.30。
英镑/美元：极短线企图反弹。我们认为英镑短线涨势属于修正性质。技术图表显示，英镑将在1.6565附近，以及略低于1.6644/46(9月高点、200个月移动均线)的水平遇阻。这些价位，再加上200日移动均线位置1.6689，预计将成为上档阻力。初步支撑位在短期上行趋势线位置1.6329，若跌破，则注意1.6290、1.6160，之后看近期低点1.6053。较长线而言，预计将回落至1.6007/00(200周移动均线，以及始于2013年升势的50%回档位)，之后看1.5721，即始于2013年升势的61.8%回档位。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2846 1.2845 +0.01 -6.54 1.3745
美元/日圆 108.55 108.88 -0.30 +3.09 105.30
欧元/日圆 139.43 139.85 -0.30 -3.60 144.63
美元/瑞郎 0.9399 0.9398 +0.01 +5.28 0.8928
英镑/美元 1.6403 1.6386 +0.10 -0.92 1.6556
美元/加元 1.1078 1.1075 +0.03 +4.31 1.0620
澳元/美元 0.8872 0.8839 +0.37 -0.46 0.8913
新西兰元/美元 0.8069 0.8049 +0.25 -1.67 0.8206
欧元/瑞郎 1.2072 1.2071 +0.01 -1.62 1.2271
欧元/英镑 0.7829 0.7838 -0.11 -5.64 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1853 9.1800 +0.06 +3.82 8.8474
美元/挪威克朗 6.3640 6.3542 +0.15 +4.91 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。