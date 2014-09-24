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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 18:02 BJT

路透基点：工银金融租赁寻求2亿美元境内贷款--TRLPC

路透香港9月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，工银金融租赁有限公司正寻求月2亿美元三年期境内贷款。该公司四个月前在境外市场筹得两笔总额为4.65亿美元的贷款。

消息人士称，渣打银行是这笔新贷款的协调安排行，贷款资金将用作运营资本。

之前的两笔贷款于5月签署，由工银租赁提供担保，一笔为子公司ICBCIL Finance Co Ltd的3亿美元三年期可转让定期贷款，另一笔为Sky High XXIV Leasing Co Ltd的1.65亿美元八年期飞机融资。

该3亿美元贷款由澳新银行(澳盛银行/ANZ)和汇丰控股牵头，综合收益为225个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点，费用为45个基点。

1.65亿美元贷款的参贷银行包括：法国巴黎银行新加坡分行、澳洲联邦银行(CBA)新加坡分行、德国巴登符腾堡州银行和日本中央农林金库。

工银金融租赁是中国工商银行的全资子公司，聚焦于大型、专业化的飞机、船舶和设备租赁租赁业务。穆迪对该公司评级为A3，标普给予A-评级。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)
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