新闻稿：影子银行投资不断上升可能令中国部分保险公司承压--标普

(以下新闻稿由标准普尔提供)

香港，2014年9月24日—影子银行投资敞口的快速上升可能给中国保险公司的资本水平带来压力。标准普尔评级服务今日发布的报告《中国信用观察：保险公司不断上升的影子银行投资敞口风险多大？》如是表示。 过去两年内，投资监管的放松，以及中国保险公司提高投资收益率和投资组合多元化程度的意愿，吸引越来越多的保险公司资产投向影子银行产品。这使得风险上升速度快于之前的预期。

标准普尔高级分析员陈小红表示：“我们认为，对中国保险业而言来自影子银行的风险依然可控。这是因为当前影子银行相关投资中高风险投资占比较少。但是相关投资的持续增加可能令单个保险公司的信用状况在经济下滑时期变得脆弱，对规模较小的保险公司而言尤其如此。”

标准普尔估算，截至2014年6月底中国保险行业持有的影子银行投资敞口（不包括企业债）占总投资资产的比重上升至约13.3%，2013年底时为10.8%。标准普尔预期，在保险行业持续强劲增长的背景下，未来12-18个月内保险行业持有的影子银行相关资产绝对值将增加30%-40%，至14,850-16,000亿元人民币。这将令影子银行相关风险敞口占总投资资产的比重上升至15%-20%。

报告称，若保险行业的影子银行投资敞口继续快速上升，保险行业投资资产的整体信用质量和流动性可能变差。部分影子银行投资的基础资产处于标准普尔认为拥有较高信用风险的行业部门。这些部门包括财务状况较弱的房地产开发公司和地方政府融资平台。虽然保险公司投资的影子银行产品因发起人和资产类别不同而风险各异，但相比银行存款和债券等传统资产风险依旧较高。

陈小红表示：“规模较大的保险公司通常投资组合的多元化程度较高，财务灵活性和风险管理能力更强，这些因素都将限制影子银行投资敞口不断上升带来的信用影响。而财务灵活性有限或风险管理能力较弱的中小型保险公司面临的信用影响可能更大。”

报告还表示，以行业整体来看高风险影子银行产品（包括集合信托计划和基础设施投资中的房地产相关项目）占比依旧较少，估算截至2014年6月底占总投资资产的比重为6.8%。中国保险行业面临的来自影子银行投资的系统性风险仍旧有限，但随着对高风险资产的投资增加，未来几年内可能会上升。