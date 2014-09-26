《中国大宗商品综述》中钢债务事件难成信用风险触爆点，但令钢铁业雪上加霜

作者 李文科

路透北京9月26日 - 对于中国钢铁业中首家陷入资金困境的央企，市场人士对政府是否出手救助中钢债务危机的看法居然惊人的一致，那就是“一定会救”。

机构臃肿，扩张过快，杠杆过高以及管理不善等，这些都是行业人士给中钢集团贴上的标签，且他们大多认为，中钢要想恢复造血功能已经不太可能，但中钢破产倒闭的可能性也很小。

“毫无疑问政府会救，...企业倒闭在中国很难真正破产，何况是央企，实力还不错的地方政府都会救当地的民营企业。”骏时钢铁长材部代理部长陈亚亮指出。

无论从宏观大环境，还是目前行业前景和供需状况来看，钢铁业很难恢复往日的辉煌，以贸易为主的业务结构更难以大有作为，中钢集团的“央企免死牌”被认为是政府救助的最大理由。而西城钢铁和海鑫钢铁就是先例，以规模而言只是中型钢厂，且都是民营企业，尚且均获得地方政府不同程度救助。

中钢集团是排在国内前列的大型钢材贸易公司，头顶着就业、税收、稳定以及GDP贡献等诸多帽子，政府想要提供救助可以理解，但需要警醒的是，如果被救助的钢企不能恢复造血功能，政府协调下的银行贷款展期可能让银行陷入更大的黑洞。

中国是全球最大的钢铁消费国和生产国，但经济增速下滑和结构调整令中国钢铁需求14年以来首次下降，且中钢协副会长王晓齐强调，国内钢铁产量和消耗量将不会随着经济成长而增加。

需求不济加上环保重压下，产能严重过剩的中国钢铁业必须经受产能收缩、行业洗牌的过程，而政府的救助行为必将干扰市场驱动的优胜劣汰进程。

北京一资深行业分析人士指出，中钢集团主营业务仍是以贸易为主，资金成本虽然低，但当前钢材贸易显然不是盈利很好的业务，且管理成本高，机构臃肿、风险管控不到位等问题积重难返，在充分竞争的市场，纯粹的贸易而言是很难跟轻装上阵的民营企业匹敌的。

一家外资钢材贸易商人士也提到，央企贸易商一向是土豪作风，和其他贸易商的最大区别是对风险不敏感。虽然融资利率比外资的海外融资成本更高，但融资很容易，且授信数量大，所以使用起来不考虑风险值，往往杠杆比较高，风险也就成倍增加。而外资贸易商则很谨慎，每一笔投资都会跟自己的财务状况和资产规模想匹配。

“即使是接受救助，或者银行贷款展期，中钢最后的结果恐怕是倒而不死，最后以其他方式消失。”上述北京的行业资深人士称。

不过，可以肯定的是，中钢集团债务事件也给银行贷款敲响了警钟，银行授信不会像以前那么大方，逐步减少额度是大概率事件，谁也不愿意接手贷款逾期或者违约的“最后一棒”。

受益于铁矿石和焦煤价格下跌大于钢材跌幅，中国钢铁业二季度的盈利前景料好于一季度，但这已刺激中国粗钢产量连续上涨，夹缝中的中国钢铁业正在与时间赛跑，积累生存的能量。

**钢铁业雪上加霜**

中钢债务事件可能不会是信用风险的触爆点，但一向以资金实力着称的央企被卷入债务危机的纷争，侧面折射出资本密集型的钢铁行业所面临的资金窘境，中钢集团债务事件将令钢铁业的融资环境雪上加霜。

此前，国内已经接二连三曝出数家钢铁企业因资金链难题而出现停产、破产威胁，包括山西海鑫钢厂、黑龙江西林钢厂以及四川川威集团等等，但都不同程度获得当地政府的资金和政策支持。

在钢铁业行业不景气，中国经济结构调整不断深化背景下，资金紧缺的警报早在几年前就在钢铁行业拉响，不断演化的钢贸事件就是其中之一，而自从钢贸骗贷事件之后，银行贷款已不断收紧。

“钢贸事件之后，我们大概在两年前就已经全部退出钢铁行业了，其他行业贷款中涉及钢铁或者钢贸的，也要压缩和退出。”一股份行华东地区分行的信贷人士称。

银行此举亦情有可原。资产负债率是衡量企业健康与否的重要财务指标。中钢协数据显示，截止7月末中国钢铁业全行业资产负债率68.98%。另有数据显示，截至8月31日33家中国上市钢企半年报中，有18家钢企资产负债率超过70%，资产负债率超过80%的钢企有六家。

除了居高不下的资产负债率，中国钢铁协会综合部陈新良撰文指出，今年7月底，存货、银行借款、应收账款、应付账款等这几项反映企业经营状况的重要指标均严重恶化，充分说明目前企业的经营环境趋紧，经营风险增加。

在他看来，金融机构对产能过剩行业的信贷处于紧缩情况，钢铁企业资金压力越来越大，并且进入到一个恶性循环，使企业经营不断恶化，现金流会愈发困难，可能成为压垮企业的最后一根稻草。

近期螺纹钢期货 持续破位下跌，本周一甚至还出现了历史上极为罕见的跌停景象。从盘面来看，上周螺纹主力周K线再现天量长阴，周线已是连续6连阴，周持仓大增38.6万手，价格再次刷新历史新低。从基本面来看，需求走弱、供给高位、原料成本继续走低，都难以对钢价形成支撑。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--香港政府统计处周四数据显示，8月香港净流入中国内地的黄金量按月增加24.3%，终结此前连跌五个月的局面。

--中国财政部副部长刘昆周四称，棉花目标价格改革试点是2014年度棉花工作的重中之重，财政部将及时测算并拨付补贴资金，并继续用好储备、进口两大调节政策手段，保持国内棉花供求基本平衡和价格相对稳定。

--中国国家发改委经贸司副司长刘小南周一称，明年除发放按照加入世贸组织承诺的89.4万吨关税进口配额、满足纺织配棉等需要外，不再增发棉花进口配额，引导国内纺织企业多使用国产棉。

--中国最大钢铁生产商--河北钢铁集团 副总经理张海称，中国第四季钢铁需求可能低于第三季，受累于融资困难。

--中国宝钢股份 总经理戴志浩在周四的一个行业会议上表示，当前铁矿石的偏低价位是“新的现状”，是有利于行业健康发展的理性价位。宝钢是中国第二大钢铁企业。

--中国经济持续疲弱之下，对信用风险的关注已然风声鹤唳。近日一则本经不起推敲的传闻--“中钢集团银行贷款本息数百亿元全面逾期”，就再度挑动市场紧张神经。而据知情人士分析，中钢集团作为大型央企，数百亿债务同时违约有悖常理。

--新华OGP称，中国8月末商业原油库存环比增长2.1%，8月末成品油库存环比下降6.2%。