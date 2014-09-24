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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 18:23 BJT

路透基点：瑞安房地产寻求2.5亿美元贷款--TRLPC

路透香港9月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，瑞安房地产正在寻求2.5亿美元两年期贷款。

这笔分期偿还贷款由渣打银行牵头，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码418个基点，平均期限为1.375年。

承贷5,000万美元或以上的银行将获得综合收益550个基点，前端费181.5个基点；承贷2,500-4,900万美元的银行获得综合收益520个基点，费用140.25个基点。

借款人为Globaland Ltd，瑞安房地产提供担保。

贷款资金将用于瑞安房地产在上海黄浦区太平桥项目的拆迁费用。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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