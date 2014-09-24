中港个股：中国远洋订造10艘散货船，代价合共4.2亿美元

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港9月24日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋 周三称，已就订造10艘散货船订立协议，合共代价为4.2亿美元。
该公司于联交所一份声明中称，透过子公司Prosperity Investment与中国船舶工业贸易订立两份造船协议，分别委托中船澄西船厂建造六艘8.16万载重吨散货船，及委托外高桥造船建造四艘20.8万载重吨散货船，总代价分别约1.889亿美元及2.316亿美元，预期于2016-17年交付。
中国远洋表示，订立造船协议旨在优化集团散货船船队结构以及提升其船队的整体竞争能力。公司将以自有资金及银行借款支付有关代价。
乾散货运输市场需求疲弱拖累中国远洋近年亏损连年，但券商中信里昂本月初的报告指出，中国远洋于今年第二季营运层面由负变正，为2010年以来首见，相信这是结构性的转折点，因2016年以后市场供求平衡将会出现改善。
中国远洋H股周三收市持平于3.29港元；其A股则升1.56%，报3.91元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。