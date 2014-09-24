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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 18:24 BJT

中港个股：中国远洋订造10艘散货船，代价合共4.2亿美元

路透香港9月24日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋 周三称，已就订造10艘散货船订立协议，合共代价为4.2亿美元。

该公司于联交所一份声明中称，透过子公司Prosperity Investment与中国船舶工业贸易订立两份造船协议，分别委托中船澄西船厂建造六艘8.16万载重吨散货船，及委托外高桥造船建造四艘20.8万载重吨散货船，总代价分别约1.889亿美元及2.316亿美元，预期于2016-17年交付。

中国远洋表示，订立造船协议旨在优化集团散货船船队结构以及提升其船队的整体竞争能力。公司将以自有资金及银行借款支付有关代价。

乾散货运输市场需求疲弱拖累中国远洋近年亏损连年，但券商中信里昂本月初的报告指出，中国远洋于今年第二季营运层面由负变正，为2010年以来首见，相信这是结构性的转折点，因2016年以后市场供求平衡将会出现改善。

中国远洋H股周三收市持平于3.29港元；其A股则升1.56%，报3.91元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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