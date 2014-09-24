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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 19:03 BJT

中港个股：南京熊猫将获华融等直接持股，其股份将于周四复牌

路透香港9月24日 - 中国电子产品制造商--南京熊猫电子股份有限公司 周三称，中国两大资产管理公司华融和长城将减持母公司熊猫集团的股份，并以现金加上市公司股份进行置换，换言之华融和长城将会对南京熊猫直接持股。

因母公司筹划重大事项而停牌的南京熊猫，已申请于周四早上恢复交易，停牌前其H股周一收报6.99港元，A股报10.75元人民币。

公告称，熊猫集团股东同意华融减持熊猫集团4.6646亿元注册资本（4.6646亿股或36.84%股份），以及长城资产管理公司在完成股改后减持熊猫集团7,983万元的注册资本（7,983万股或6.31%股份），并由熊猫集团最大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司等其他投资人注入相应的现金和资产补足。

交易代价将按市场原则经专业审计机构评估后厘定，其中现金支付不高于3.5亿元人民币，其他以上市公司南京熊猫股权作价支付。

专项审计和资产评估以2014年8月31日为基准日开展，由华融和熊猫集团共同选聘审计机构、评估机构进行，评估结果报国务院国资委等有关部门备案。

南京熊猫表示，熊猫集团股权重组完成后，该公司的控股股东、实际控制人均不会发生变化。现时熊猫集团持有南京熊猫约36.63%股份。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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