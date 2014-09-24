中港个股：南京熊猫将获华融等直接持股，其股份将于周四复牌

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港9月24日 - 中国电子产品制造商--南京熊猫电子股份有限公司 周三称，中国两大资产管理公司华融和长城将减持母公司熊猫集团的股份，并以现金加上市公司股份进行置换，换言之华融和长城将会对南京熊猫直接持股。
因母公司筹划重大事项而停牌的南京熊猫，已申请于周四早上恢复交易，停牌前其H股周一收报6.99港元，A股报10.75元人民币。
公告称，熊猫集团股东同意华融减持熊猫集团4.6646亿元注册资本（4.6646亿股或36.84%股份），以及长城资产管理公司在完成股改后减持熊猫集团7,983万元的注册资本（7,983万股或6.31%股份），并由熊猫集团最大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司等其他投资人注入相应的现金和资产补足。
交易代价将按市场原则经专业审计机构评估后厘定，其中现金支付不高于3.5亿元人民币，其他以上市公司南京熊猫股权作价支付。
专项审计和资产评估以2014年8月31日为基准日开展，由华融和熊猫集团共同选聘审计机构、评估机构进行，评估结果报国务院国资委等有关部门备案。
南京熊猫表示，熊猫集团股权重组完成后，该公司的控股股东、实际控制人均不会发生变化。现时熊猫集团持有南京熊猫约36.63%股份。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。