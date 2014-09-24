国际油市：380-cst燃料油船货价格追随原油跌势，触及逾两年低位

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透新加坡9月24日 - 380-cst燃料油船货价格跌至2012年6月以来低位，追随原油下跌趋势。而对船用燃料油的需求因价格走低而坚挺。
380-cst燃料油船货在每吨561.60美元，近两个月以来都在600美元下方，今年3月迄今还未出现这种情况。
原油价格跌向每桶96美元，因来自伊拉克和非洲的供给增加，抵消了中东紧张局势的影响，此外中国的经济数据也好于预期。
由于价格走低，使用燃料油座位运输燃料的地区需求一直比较强劲。
不过，一部分驻新加坡的船用燃料油卖方不愿按处于多月低位的价格供应油品。因此，10月上半月燃料油供给料会减少。
其他交易人士表示，下周供给偏紧的状况可能会好转，因船货到岸数量增加。
路透对船运数据的分析显示，本周预计将约96万吨来自西方的套利船货运抵新加坡，下周数量料为78万吨。
BP向兴隆卖出两艘2万吨船货，船期为10月20-24日，价格为每吨561.50美元。
日本石油连盟将推迟一天公布9月20日当周的原油数据，因该国周二适逢假期。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。