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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 19:06 BJT

国际油市：380-cst燃料油船货价格追随原油跌势，触及逾两年低位

路透新加坡9月24日 - 380-cst燃料油船货价格跌至2012年6月以来低位，追随原油下跌趋势。而对船用燃料油的需求因价格走低而坚挺。

380-cst燃料油船货在每吨561.60美元，近两个月以来都在600美元下方，今年3月迄今还未出现这种情况。

原油价格跌向每桶96美元，因来自伊拉克和非洲的供给增加，抵消了中东紧张局势的影响，此外中国的经济数据也好于预期。

由于价格走低，使用燃料油座位运输燃料的地区需求一直比较强劲。

不过，一部分驻新加坡的船用燃料油卖方不愿按处于多月低位的价格供应油品。因此，10月上半月燃料油供给料会减少。

其他交易人士表示，下周供给偏紧的状况可能会好转，因船货到岸数量增加。

路透对船运数据的分析显示，本周预计将约96万吨来自西方的套利船货运抵新加坡，下周数量料为78万吨。

BP向兴隆卖出两艘2万吨船货，船期为10月20-24日，价格为每吨561.50美元。

日本石油连盟将推迟一天公布9月20日当周的原油数据，因该国周二适逢假期。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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