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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 19:10 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，预计产量将减少

路透吉隆坡9月24日 - 周三马来西亚棕榈油期货上涨，市场乐观预计在出口需求强劲同时，9月棕榈油产量减少，应可以帮助限制马来西亚库存增长。

马来西亚棕榈油协会(MPOA)预计9月1-20日棕榈油产量下滑12.2%，发出棕榈油产量增长或丧失动能的信号。此前8月棕榈油产量飙升22%至203万吨。

另一方面，对马来西亚棕榈油的需求本月跳增，9月前20日出口需求比上个月同期高出21-26%。周四船货调查机构将公布9月1-25日出口数据。

大宗商品公司Pelindung Bestari的总监Lingam Supramaniam称，“在产量疲态之际，需求强劲，将维持市场前进势头。”

“马币走软，以及10月、11月和12月产量减少的迹象，将推升棕榈油价格在第四季触及2,200-2,300马币。”

指标12月棕榈油 收高1.4%，报每吨2,155马币(林吉特)，尾盘市场一度涨至2,157马币。

总成交量为41,137口，高于均值的35,000口。

吉隆坡另一交易员称，新一轮技术修正将提振市场。

“价格当前处于向上修正模式，所以不管是什么看空基本面，那些已经消化的，都对价格无影响。”(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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(编译 田建华; 审校 王洋)
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