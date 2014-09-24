马来西亚期市：棕榈油期货上涨，预计产量将减少

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透吉隆坡9月24日 - 周三马来西亚棕榈油期货上涨，市场乐观预计在出口需求强劲同时，9月棕榈油产量减少，应可以帮助限制马来西亚库存增长。
马来西亚棕榈油协会(MPOA)预计9月1-20日棕榈油产量下滑12.2%，发出棕榈油产量增长或丧失动能的信号。此前8月棕榈油产量飙升22%至203万吨。
另一方面，对马来西亚棕榈油的需求本月跳增，9月前20日出口需求比上个月同期高出21-26%。周四船货调查机构将公布9月1-25日出口数据。
大宗商品公司Pelindung Bestari的总监Lingam Supramaniam称，“在产量疲态之际，需求强劲，将维持市场前进势头。”
“马币走软，以及10月、11月和12月产量减少的迹象，将推升棕榈油价格在第四季触及2,200-2,300马币。”
指标12月棕榈油 收高1.4%，报每吨2,155马币(林吉特)，尾盘市场一度涨至2,157马币。
总成交量为41,137口，高于均值的35,000口。
吉隆坡另一交易员称，新一轮技术修正将提振市场。
“价格当前处于向上修正模式，所以不管是什么看空基本面，那些已经消化的，都对价格无影响。”(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 田建华; 审校 王洋)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。