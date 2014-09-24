版本:
中国
债券 | 2014年 9月 24日 星期三 19:08 BJT

美国数据：9月19日止当周抵押贷款申请减少，因利率小涨--MBA

路透纽约9月24日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下跌，因利率小幅上涨。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，9月19日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下滑4.1%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下降7%，购房贷款申请指数则跌0.3%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

30年期固息抵押贷款利率平均为4.39%，较前一周的4.36%上升3个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐