美国数据：9月19日止当周抵押贷款申请减少，因利率小涨--MBA

路透纽约9月24日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下跌，因利率小幅上涨。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，9月19日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下滑4.1%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下降7%，购房贷款申请指数则跌0.3%。

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30年期固息抵押贷款利率平均为4.39%，较前一周的4.36%上升3个基点。