中国经济：完善固定资产加速折旧政策，进一步开放快递市场--国务院

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透北京9月24日 - 中国国务院常务会议周三称，完善固定资产加速折旧政策，支持中小企业创业创新，确定企业今年新购进用于研发的仪器、设备，单位价值不超100万元人民币，允许一次性计入当期成本费用在税前扣除等；国务院并决定进一步开放国内快递市场。
中国政府网引述会议内容指出，完善现行固定资产加速折旧政策，通过减轻税负，加快企业设备更新、科技研发创新，扩大制造业投资，促进大众创业，对于传统产业“破茧化蝶”，增强经济发展后劲和活力，实现提质增效升级和持续稳定增长具有重要意义。
会议确定，所有行业企业2014年1月1日后新购进用于研发的仪器、设备，单位价值超过100万元的，可按60%比例缩短折旧年限，或采取双倍余额递减等方法加速折旧；对所有行业企业持有的单位价值不超5,000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在税前扣除。
此外，生物药品制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等行业企业，今年1月1日后新购进的固定资产，允许按规定年限的60%缩短折旧年限，或采取双倍余额递减等加速折旧方法，促进扩大高技术产品进口。根据实施情况，适时扩大政策适用的行业范围。
国务院常务会议并决定，全面开放国内包裹快递市场，对符合许可条件的外资快递企业，按核定业务范围和经营地域发放经营许可。
会议强调，要完善经营许可程序，加强资质审核，简化手续，提高效率；推进快递与电子商务、制造业联动发展，与综合交通运输体系顺畅对接，支持解决城市快递车辆通行难等问题；并鼓励快递企业兼并重组，完善和落实重组备案、外资并购审查等制度。(完)
欲浏览更多内容,请点选中国政府网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。