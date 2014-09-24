东南亚股市：多数收低，受地缘政治紧张和欧元区数据不佳影响

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透9月24日 - 大多数东南亚股市周三回吐早些时候的涨幅，盘终下跌，因地缘政治紧张以及欧洲制造业活动下滑对人气施压。不过马来西亚股市表现强于其它地区股市。
印尼股市 回吐早些时候的涨幅，收低0.3%，创下9月16日以来的最低收盘水准。新加坡股市 收低0.2%至逾一周低点，越南股市 下跌1.1%至六周收盘低点。
分析师表示，9月欧元区制造业活动弱于预期，美国对叙利亚境内的武装分子实施空袭，或对高风险资产施压。
菲律宾股市 收高1.2%。而泰国股市收高0.1%，外资流入1.4352亿美元。
马来西亚股市稍稍下跌，外资卖超1,909万美元。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 439.09 0.74 +0.17 +13.06 388.37
新加坡 3292.81 -5.28 -0.16 +3.96 3167.43
马来西亚 1840.08 -0.11 -0.01 -1.44 1866.96
泰国 1591.89 1.76 +0.11 +22.57 1298.71
印尼 5174.01 -14.11 -0.27 +21.05 4274.18
菲律宾 7355.29 83.67 +1.15 +24.88 5889.83
越南 603.59 -6.80 -1.11 +19.61 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 田建华)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。