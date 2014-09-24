版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 19:20 BJT

东南亚股市：多数收低，受地缘政治紧张和欧元区数据不佳影响

路透9月24日 - 大多数东南亚股市周三回吐早些时候的涨幅，盘终下跌，因地缘政治紧张以及欧洲制造业活动下滑对人气施压。不过马来西亚股市表现强于其它地区股市。

印尼股市 回吐早些时候的涨幅，收低0.3%，创下9月16日以来的最低收盘水准。新加坡股市 收低0.2%至逾一周低点，越南股市 下跌1.1%至六周收盘低点。

分析师表示，9月欧元区制造业活动弱于预期，美国对叙利亚境内的武装分子实施空袭，或对高风险资产施压。

菲律宾股市 收高1.2%。而泰国股市收高0.1%，外资流入1.4352亿美元。

马来西亚股市稍稍下跌，外资卖超1,909万美元。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 439.09 0.74 +0.17 +13.06 388.37

新加坡 3292.81 -5.28 -0.16 +3.96 3167.43

马来西亚 1840.08 -0.11 -0.01 -1.44 1866.96

泰国 1591.89 1.76 +0.11 +22.57 1298.71

印尼 5174.01 -14.11 -0.27 +21.05 4274.18

菲律宾 7355.29 83.67 +1.15 +24.88 5889.83

越南 603.59 -6.80 -1.11 +19.61 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐