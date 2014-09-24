国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑至近一个月低点，因供给居高不下

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透新加坡9月24日 - 亚洲柴油裂解价差跌至近一个月低位，交易消息人士称因泰国浮现更多现货供给，之前印度和台湾亦有供给入场。
路透数据显示，10月柴油裂解价差下跌0.28美元，每桶较迪拜原油价格升水13.97美元，为8月29日迄今最低，当时升水水准在13.52美元。
泰国PTT标售3万吨10月初装船的柴油，预计现货升水将下跌，因地区船货供给充裕且需求清淡。
交易员称，这种情况可能会延续到明年。
分析师表示，至少在2017年前，中国精炼厂生产的柴油看似将超过国内市场需求，因此该国向其他国家的柴油出口量料继续攀升。
根据四家原油咨询公司，今年中国柴油需求成长料持平，最早在明年将小幅改善，且2017年前需求将不会有明显好转。
根据海关数据，中国今年1-8月柴油出口量在约293万吨。
交易商称，据原油咨询公司Energy Aspects，韩国柴油需求同比下降，或意味着该国出口数量将会增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。