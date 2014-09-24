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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 19:49 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑至近一个月低点，因供给居高不下

路透新加坡9月24日 - 亚洲柴油裂解价差跌至近一个月低位，交易消息人士称因泰国浮现更多现货供给，之前印度和台湾亦有供给入场。

路透数据显示，10月柴油裂解价差下跌0.28美元，每桶较迪拜原油价格升水13.97美元，为8月29日迄今最低，当时升水水准在13.52美元。

泰国PTT标售3万吨10月初装船的柴油，预计现货升水将下跌，因地区船货供给充裕且需求清淡。

交易员称，这种情况可能会延续到明年。

分析师表示，至少在2017年前，中国精炼厂生产的柴油看似将超过国内市场需求，因此该国向其他国家的柴油出口量料继续攀升。

根据四家原油咨询公司，今年中国柴油需求成长料持平，最早在明年将小幅改善，且2017年前需求将不会有明显好转。

根据海关数据，中国今年1-8月柴油出口量在约293万吨。

交易商称，据原油咨询公司Energy Aspects，韩国柴油需求同比下降，或意味着该国出口数量将会增加。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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