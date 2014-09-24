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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 20:00 BJT

国际油市：亚洲石脑油跨月价差为贴水，市场供大于求

路透新加坡9月24日 - 周三亚洲11月/12月上半月石脑油价差为每吨贴水3.50美元，而今年前八个月均值为升水12美元，因市场依然供大于求。

疲软的基本面打压固定期限合同谈判，科威特石油公司(KPC)将2014年12月至2015年11月的全规格品级石脑油卖价定为，离岸价格(FOB)较中东报价每吨高出17美元。

这比今年11月到期的前12个月合同低了30%。

定于9月和10月发往亚洲的西方船货分别为200万吨和180万吨，供应过剩的局面进一步严峻。

与其他卖家一样，Essar Oil不得不以单位数的升水售出10月装运的3.5万吨石脑油，因过剩的船货将价格打压至2010年水准。

Essar Oil向中石油售出此批船货，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价升水4-5美元。

新加坡市场达成一笔汽油交易。

壳牌向维多售出一批10月20-24日装运的95号汽油，价格为每桶109.60美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
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