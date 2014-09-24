美国热股：Bed Bath & Beyond季度营收超预估，股价盘前大涨逾5%

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透9月24日 - 家居用品零售商Bed Bath & Beyond 公布季度营收优于预期，因增加打折与促销力度帮助吸引更多顾客来到店面。
摩根士丹利将该公司目标价上调至63美元，称“考虑到较低的预期，相对高的短期利率以及公司股价昨天因评级下调而走低，我们认为该股票未来应会上涨。”
Bed Bath & Beyond周三盘前大涨5.6%，周二时收在62.69美元。(完)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。