版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 24日 星期三 21:35 BJT

美国热股：Bed Bath & Beyond季度营收超预估，股价盘前大涨逾5%

路透9月24日 - 家居用品零售商Bed Bath & Beyond 公布季度营收优于预期，因增加打折与促销力度帮助吸引更多顾客来到店面。

摩根士丹利将该公司目标价上调至63美元，称“考虑到较低的预期，相对高的短期利率以及公司股价昨天因评级下调而走低，我们认为该股票未来应会上涨。”

Bed Bath & Beyond周三盘前大涨5.6%，周二时收在62.69美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐