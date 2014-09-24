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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 21:02 BJT

美国热股：星巴克盘前小涨，欲9亿美元收购日本星巴克60.5%股权

路透9月24日 - 星巴克 周二表示，公司计划购买尚未持有60.5%的星巴克咖啡日本公司(Starbucks Coffee Japan) 股权。交易规模大约9.135亿美元，分两步进行。

星巴克周三盘前上涨0.80%，周二收在73.955美元。(完)
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