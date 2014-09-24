美国热股：RBS下调Citizens Financial的IPO价格，因投资者兴趣不高

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透9月24日 - 投资者对美国金融危机后最大规模的银行上市交易反应并不热烈，迫使苏格兰皇家银行 压低Citizens Financial的首次公开发行(IPO)价格。
Citizens Financial的IPO价格在每股21.50美元，低于预估区间23-25美元，其估值为约120亿美元。
分析师表示，由于投资者不确定Citizens Financial是否能实现获利目标，此外投资者对于金融股的兴趣要低于其他行业，苏格兰皇家银行被迫下调了Citizens Financial的IPO价格。
Citizens Financial股票计划在周三开始交易。
苏格兰皇家银行周三盘初上涨1.20%，报11.83美元。(完)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。