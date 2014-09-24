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市场报道 | 2014年 9月 24日 星期三 21:40 BJT

美国热股：RBS下调Citizens Financial的IPO价格，因投资者兴趣不高

路透9月24日 - 投资者对美国金融危机后最大规模的银行上市交易反应并不热烈，迫使苏格兰皇家银行 压低Citizens Financial的首次公开发行(IPO)价格。

Citizens Financial的IPO价格在每股21.50美元，低于预估区间23-25美元，其估值为约120亿美元。

分析师表示，由于投资者不确定Citizens Financial是否能实现获利目标，此外投资者对于金融股的兴趣要低于其他行业，苏格兰皇家银行被迫下调了Citizens Financial的IPO价格。

Citizens Financial股票计划在周三开始交易。

苏格兰皇家银行周三盘初上涨1.20%，报11.83美元。(完)
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