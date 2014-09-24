美国股市：开盘上涨，稍晚将迎来房市数据

路透纽约9月24日 - 周三美国股市开高，此前连续三日下跌，稍晚将迎来美国房市数据。

道琼工业指数 开盘上涨16.98点或0.1%至17,072.85点；标准普尔500指数 走高1.23点或0.06%，报1,984点；Nasdaq指数 上涨8.83点或0.2%，至4,517.52点。(完)