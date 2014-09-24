美国股市：开盘上涨，稍晚将迎来房市数据

香港个股：丰盛控股复牌盘初涨近17%，澄清指控并与中信银行战略合作
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。
路透纽约9月24日 - 周三美国股市开高，此前连续三日下跌，稍晚将迎来美国房市数据。
道琼工业指数 开盘上涨16.98点或0.1%至17,072.85点；标准普尔500指数 走高1.23点或0.06%，报1,984点；Nasdaq指数 上涨8.83点或0.2%，至4,517.52点。(完)
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862