表格：美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.041%，投标倍数为4.45

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透华盛顿9月24日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.041% 中值 0.039% 低值 0.035% 价格/得标 价格 100.054264 高值得标比率 94.76% 投标倍数 4.45 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,059,200 总投标 57,898,529,200 竞争性投标得标 12,980,530,000 非竞争性投标得标 19,529,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 48,404,000,000 初级市场交易商得标 5,321,250,000 直接投标 1,600,000,000 直接投标得标 600,000,000 间接投标 7,875,000,000 间接投标得标 7,059,280,000 发行细节 发行日 2014/09/26 到期日 2016/07/31 CUSIP码 912828WV8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 李军；审校 母红)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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