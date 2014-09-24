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债券 | 2014年 9月 24日 星期三 23:34 BJT

表格：美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.041%，投标倍数为4.45

路透华盛顿9月24日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.041% 中值 0.039% 低值 0.035% 价格/得标 价格 100.054264 高值得标比率 94.76% 投标倍数 4.45 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,059,200 总投标 57,898,529,200 竞争性投标得标 12,980,530,000 非竞争性投标得标 19,529,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 48,404,000,000 初级市场交易商得标 5,321,250,000 直接投标 1,600,000,000 直接投标得标 　 600,000,000 间接投标 　 7,875,000,000 间接投标得标 7,059,280,000 发行细节 发行日 2014/09/26 到期日 2016/07/31 CUSIP码 912828WV8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 李军；审校 母红)
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