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货币新闻 | 2014年 9月 25日 星期四 01:06 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.800%，投标倍数为2.56

路透华盛顿9月24日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.800 中值 1.763 低值 1.690 价格/得标 价格 99.761942 高值得标比率 65.80% 投标倍数 2.56 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,047,100 总投标 89,557,597,100 竞争性投标得标 34,899,950,000 非竞争性投标得标 50,097,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 63,634,000,000 初级市场交易商得标 14,295,200,000 直接投标 6,737,000,000 直接投标得标 3,066,350,000 间接投标 19,086,500,000 间接投标得标 17,538,400,000 发行细节 发行日 2014/09/30 到期日 2019/09/30 CUSIP码 912828F39 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 母红；审校 李军)
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