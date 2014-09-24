全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费大跌

路透9月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因海岬型船运费大跌。

乾散货运价指数跌17点，或1.58%，报1,056点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌110点，或5.3%，至1,967点，为8月14日来最低。日均获利下挫747美元，报13,328美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2点，或0.25%，报798点。日均获利降低14美元，至6,396美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升4点，报1,045点。灵便型船指数< .BHSI>上涨8点，报521点。(完)