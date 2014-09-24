《美国重要政经日程》--9月25日

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部每周例行发布一周初请失业金数据
-- - 商务部发布8月建筑许可修正数据
1230 - 商务部公布8月耐久财数据和第二季国际投资状况
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售
1700 - 财政部标售七年期公债
2000 - 农业部发布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)发布一周货币市场基金数据
2030 - 美联储每周例行公布资产负债表。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张明钧)
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路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
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