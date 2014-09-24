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市场报道 | 2014年 9月 25日 星期四 06:19 BJT

《美国重要政经日程》--9月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部每周例行发布一周初请失业金数据

-- - 商务部发布8月建筑许可修正数据

1230 - 商务部公布8月耐久财数据和第二季国际投资状况

1230 - 农业部公布一周出口销售数据

1400 - 房贷美一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售

1700 - 财政部标售七年期公债

2000 - 农业部发布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)发布一周货币市场基金数据

2030 - 美联储每周例行公布资产负债表。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张明钧)
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