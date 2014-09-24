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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 44.43 +0.82 +1.88 1179235

搜狐 52.49 +0.31 +0.59 166897

网易 88.32 +1.01 +1.16 265745

百度 221.97 +7.18 +3.34 3135875

台湾

台湾积体电路 20.59 +0.25 +1.23 2513311

联电 2.06 +0.01 +0.49 83011

日月光 6.02 +0.00 +0.00 301603

矽品精密 7.18 +0.12 +1.70 647758

和信超媒体 0.96 +0.02 +1.78 77017

友达 4.52 +0.16 +3.67 157234

中华电信 30.46 +0.23 +0.76 15004

台湾国际航电 51.24 +0.49 +0.97 1459272

香港

中国移动 61.80 +0.99 +1.63 260394

中国联通 15.99 +0.15 +0.95 81053

中国电信 64.87 +3.47 +5.65 22806

中芯国际 5.01 -0.04 -0.79 20111

电讯盈科 6.44 +0.10 +1.58 160

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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