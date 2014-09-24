《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月24日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 44.43 +0.82 +1.88 1179235
搜狐 52.49 +0.31 +0.59 166897
网易 88.32 +1.01 +1.16 265745
百度 221.97 +7.18 +3.34 3135875
台湾
台湾积体电路 20.59 +0.25 +1.23 2513311
联电 2.06 +0.01 +0.49 83011
日月光 6.02 +0.00 +0.00 301603
矽品精密 7.18 +0.12 +1.70 647758
和信超媒体 0.96 +0.02 +1.78 77017
友达 4.52 +0.16 +3.67 157234
中华电信 30.46 +0.23 +0.76 15004
台湾国际航电 51.24 +0.49 +0.97 1459272
香港
中国移动 61.80 +0.99 +1.63 260394
中国联通 15.99 +0.15 +0.95 81053
中国电信 64.87 +3.47 +5.65 22806
中芯国际 5.01 -0.04 -0.79 20111
电讯盈科 6.44 +0.10 +1.58 160
(完)
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路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。