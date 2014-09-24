美日贸易：日财政经济大臣称双边TPP贸易谈判毫无进展

路透东京9月25日 - 日本经济财政大臣甘利明称，他与美国官员一项双边谈判中没有取得进展。这项谈判对于达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)十分关键。

“日本提出了灵活的提议，但我们没能取得更多进展，”甘利明周三晚间在华盛顿对记者表示。“是否进一步协商尚未决定。”

甘利明与美国贸易代表弗罗曼举行了会面。弗罗曼上周敦促日本政府更加努力打破两国之间的僵局。