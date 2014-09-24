美日贸易：日财政经济大臣称双边TPP贸易谈判毫无进展

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透东京9月25日 - 日本经济财政大臣甘利明称，他与美国官员一项双边谈判中没有取得进展。这项谈判对于达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)十分关键。
“日本提出了灵活的提议，但我们没能取得更多进展，”甘利明周三晚间在华盛顿对记者表示。“是否进一步协商尚未决定。”
甘利明与美国贸易代表弗罗曼举行了会面。弗罗曼上周敦促日本政府更加努力打破两国之间的僵局。
双方在农产品和汽车市场准入方面陷入僵局，这对TPP谈判而言不是好兆头，后者拟在年底前达成广泛协议，开放环太平洋地区的贸易市场。(完)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。