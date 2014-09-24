澳新经济指标预测--9月25日-10月2日****

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月22日当周 9月25日(四) 暂无重要数据公布。 9月26日(五) 暂无重要数据公布。 9月29日当周 9月29日(一) 2145 新西兰建筑许可 8月 -- +0.1% 9月30日(二) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 9月 -- 24.4% 企业活动指数 -- 36.6% 0130 澳洲民间部门信贷 8月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 9月30日-10月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 9月 -- 47.30 10月1日(三) 0130 澳洲零售销售(较前月) 8月 -- +0.4% 10月2日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 8月 -- -5.7% 0130 澳洲建筑许可 8月 -- +2.5% 民间住房建筑许可 -- +1.4% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 8月 -- 逆差13.59 商品和服务进口 -- 持平 商品和服务出口 -- +1.0% 10月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 9月 -- 49.40 (完)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。