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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 06:32 BJT

****澳新经济指标预测--9月25日-10月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    9月22日当周    
    
    9月25日(四)
    暂无重要数据公布。
    
    9月26日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    9月29日当周
    
    9月29日(一)
    2145 新西兰建筑许可                                 8月             --       +0.1%
    
    9月30日(二)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　　   9月             --       24.4%
                             企业活动指数                       　　    --       36.6%
    0130 澳洲民间部门信贷                               8月             --       +0.4%
                 房屋信贷                                               --       +0.5%
    
    9月30日-10月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                              9月             --       47.30
    
    10月1日(三)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                           8月             --       +0.4%
    
    10月2日(四)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                        8月             --       -5.7%     
    0130 澳洲建筑许可                                   8月             --       +2.5%
             民间住房建筑许可                                           --       +1.4%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                 8月             --   逆差13.59
                 商品和服务进口                                         --        持平
                 商品和服务出口                                         --       +1.0%

    10月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                              9月             --       49.40          
    
    (完)
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