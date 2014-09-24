《综述》美国8月新屋销售创六年高位，但前景充满挑战

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
在二手房市场中，首次置业者占比在29%左右，远低于分析师和房地产经纪机构认为理想的40-45%水准。
“对于那些买家来说，形势仍具有挑战性，”康乃狄格州RBS分析师Guy Berger表示。“有理由预期形势将逐步缓慢改善。”
美国抵押贷款银行协会(MBA)在另一份报告中称，随着抵押贷款利率上升，上周购房贷款申请下降。新的贷款申请远低于去年初时的高位。
由于平均时薪在过去一年仅上升2.1%，所以许多美国人都选择租赁，部分刚走出大学校门的学生都搬回家或者与朋友同住，令房屋销售承压。
据上周政府公布的数据，去年组建了49.2万个家庭，远低于分析师认为符合市场稳健的100万水准。
尽管8月销售上升，但市场上的新房库存触及四年高点，让买家有更多选择。
以8月的销售速度计算，需要4.8个月的时间来消化市场上的住房供应，低于7月的5.6个月。通常认为供应可以满足六个月的销售是供需达到良好平衡的状态。(完) (编译 戴素萍/李婷仪/李爽 审校 张明钧)
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路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。