《综述》美国8月新屋销售创六年高位，但前景充满挑战

在二手房市场中，首次置业者占比在29%左右，远低于分析师和房地产经纪机构认为理想的40-45%水准。

“对于那些买家来说，形势仍具有挑战性，”康乃狄格州RBS分析师Guy Berger表示。“有理由预期形势将逐步缓慢改善。”

美国抵押贷款银行协会(MBA)在另一份报告中称，随着抵押贷款利率上升，上周购房贷款申请下降。新的贷款申请远低于去年初时的高位。

由于平均时薪在过去一年仅上升2.1%，所以许多美国人都选择租赁，部分刚走出大学校门的学生都搬回家或者与朋友同住，令房屋销售承压。

据上周政府公布的数据，去年组建了49.2万个家庭，远低于分析师认为符合市场稳健的100万水准。

尽管8月销售上升，但市场上的新房库存触及四年高点，让买家有更多选择。